Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tütün üreticisine müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sarmalı kıyılmış tütündeki yüzde 55 olan ÖTV’yi yarı yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre ürünlerini pazarlama imkânı bulabilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, "6 Şubat 04.17’deki o büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde, üst üste yaşadığımız depremlerin ve artçıların yol açtığı etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman’dır. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk gün arzu ettiğimiz çalışmayı yapamadık. Adıyaman’dan helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman’da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma işlemlerinin hızlandığını belirten Erdoğan, "Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4 bin 600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız" dedi.

Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, "Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Adıyaman genelinde altyapı ile sorunlar çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenliği olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraber, yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500’e ulaştı. Mart ve Nisan aylarından 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman’da Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak. Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman’da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz" dedi.

TOKİ binalarının depremden yüz akı ile çıktıklarını belirten Erdoğan, "Bunun için yeni binaları da aynı sistem ile yapacağız. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz. Zemin sıvılaşması olan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Her adımımızı şehirlerimizin kültürüne, sanatına, sosyolojisine göre atıyoruz. Eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarına asla yüksek binaya ve yoğunluğa müsaade etmeyeceğiz. Depremde zarar gören şehirlerdeki camilerimizi, kiliselerimizi, kalelerimizi ihya edeceğiz" dedi.

Depremzedelere ’şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin’& çağrısında bulunan Erdoğan, "Yıkılan her konutun yerine daha iyisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy ahırın yerine modern ve daha iyisini yapacağız. Daha canlı bir gelecek kurmakta kararlıyız. Bunun için sizlerden ve milletimden 1 yıllık bir süre istiyorum. Bugüne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek, çözülemez denilen nice sorunun üzerinden nasıl geldiysek depremin yaralarını da 1 yıl içinde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum. Van’da Bingöl’de Malatya’da bunları nasıl başardıysak şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde bunu başaracağız. Yeter ki birliğimize beraberliğime kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir yandan Kızılay’a AFAD’a saldıran bu dalkavuklara kulak asmayın" dedi.

Türkiye’nin en önemli tütün üretim merkezi olan Adıyamanlılar’a müjde veren Erdoğan, "Deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalı kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Sarmalı kıyılmış tütündeki yüzde 55 olan ÖTV’yi yarı yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre ürünlerini pazarlama imkânı bulabilecektir. Bakanlıklarımızın üzerinde çalıştığı düzenleme birkaç hafta içinde yürürlüğe girecektir" dedi.