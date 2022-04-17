Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Turgut Özal" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal’ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Politika 17.04.2022, 15:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal’ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.