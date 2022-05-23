Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tekvando Avrupa Şampiyonu milli takıma tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Millî Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum."