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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tekvando Avrupa Şampiyonu milli takıma tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan milli takımı tebrik etti.
Politika 23.05.2022, 12:00 23.05.2022, 13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Millî Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum."