Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Selçuklu Mezarlığı ziyareti

BİTLİS (İHA) – Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak Ahlat’taki Çarho etkinlik alanını ziyaret ederek halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na geçti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve kuvvet komutanlarının eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyareti yapıp hem dua etti hem de alandaki çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Geceyi Ahlat’ta geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah ise kutlamalara katılmak üzere Malazgirt’e geçecek.