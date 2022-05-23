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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan savunma sistemlerine yönelik önemli mesajlar

6 sene içinde Deniz Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Politika 23.05.2022, 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan savunma sistemlerine yönelik önemli mesajlar

6 sene içinde Deniz Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda düzenlenen Selmanreis Denizaltısı’na ilk kaynağın yapılması Hızırreis Denizaltısı‘nın havuza çekme törenine katıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni tip denizaltılarımız, teknik özellikleri itibariyle, gerçekten göz doldurmaktadır. Su üstünde bin 856 ton, dalmış halde 2 bin 42 ton ağırlığa sahip denizaltılarımız 300 metreden fazla derine inebiliyor. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız, 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı etkili silahlar ile donatılan denizaltılarımız, değişik tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme kabiliyetlerine sahiptir. Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti olan denizaltılarımıza, milli torpidomuz AKYA ile, milli gemisavar füzemiz ATMACA’yı entegre ediyoruz. Yeni tip denizaltı projemizde, ilk denizaltımız Pirireis’in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün havuza çekim işlemini yaptığımız Hızıreris denizaltımızın 2023 yılında, Selmanreis’in ise 2027 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027 yılına kadar, 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Bu kritik projede yaklaşık 30 yerli firmanın, denizaltı platformunun, su altı teknolojisine yönelik tasarımları, üretimleri ile sorumluluk üstlendiğini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, “Pek çok firmamız alt yüklenici olarak denizaltılarımızın üretim sürecine katkı sunuyor. Denizlerdeki gücümüze güç katacak bu denizaltıların inşa edilmesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Çok değil, 15-20 öncesine göre hayal dahi edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Savunma ürünlerinin tasarımından, imalatına kadar her safhasında yerlilik yerlilik oranını en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz. Reis sınıfı denizaltılarda mevcut sistemlerin geliştirilerek kullanılmasına yönelik, araştırma geliştirme faaliyetlerine başladık. Diğer savunma sanayi hamlelerimizde olduğu gibi, burada da hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmektir. Milli dizayn ve ağırlığı milli sistemlerden oluşacak milli denizaltımız ile hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milli denizaltımızın inşasına inşallah, 2025 senesinde Gölcük tersanesinde başlıyoruz. Reis sınıfı 6 denizaltımızın imalat aşamalarında elde ettiğimiz tecrübeleri, milli denizaltımızın üretim sürecinde kullanacağız. Milli denizaltımızı 5-6 sene içinde Deniz Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyoruz. Herkese şimdiden başarılar” şeklinde konuştu.

"Çifte standartlar da, bizi özellikle savunma sanayinde imkan sahibi yaptı"

‘Nasıl, kötü komşu insanı hacet sahili yaparsa, karşılaştığımız çifte standartlar da, bizi özellikle savunma sanayinde imkan sahibi yaptı’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Göreve geldiğimizde, savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlıyken, bugün yüzden 70’in üzerinde yerlilik ve millilik oranına ulaştık. Hali hazırda yarısını son 5 yılda başlattığımız 750’nin üzerinde savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Mavi vatanının güvenliği için, donanmamızı daha güçlü caydırıcı kılacak bir çok projeyi hayata geçirdik. Milli savaş gemilerimiz, amfibi gemilerimiz, test ve eğitim gemimiz, denizaltı kurtarma ana gemimiz, sahil güvenlik arama kurtarma gemimiz, lojistik destek gemimiz, süratli devriye botlarımız, sat botlarımız, acil müdahale dalış eğitim botlarımız, karakol botlarımız gibi stratejik projelerimizi başarıyla uyguladık. Silahlı insansız deniz araçları üretiyor, bunların sürü şeklinde hareket eden, daha ileri versiyonları üzerinde çalışıyoruz. Sırada çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu, denizde ikmal muharebe destek gemimiz, İ sınıfı firkateynlerimiz, bu arada, TF-2000 hava savunma muhribimiz ve nihayetinde uçak gemimiz var. Bir çok deniz aracımızı son teknolojiler ekleyerek modernize ediyoruz. Silah, radar, muhabere, elektronik sistemler ile donatıyoruz. Ülkemiz, hali hazırda dünya bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Türkiye’yi bu alanda dünyanın en en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, beraberindekiler ile Selmanreis Denizaltısı’na ilk kaynağın yapılması Hızırreis Denizaltısı‘nın havuza çekme törenini gerçekleştirdi.

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