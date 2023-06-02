Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sabah Gazetesi Başyazarı Barlas için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımlandığı taziye mesajında, “Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi’ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.