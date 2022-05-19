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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özilhan ve Ataman’a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı telefonla arayarak, Anadolu Efes’in THY Avrupa Liginde finale yükselmesini tebrik etti.
Politika 19.05.2022, 22:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı telefonla arayarak, Anadolu Efes’in THY Avrupa Liginde finale yükselmesini tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan’ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen Anadolu Efes’e başarılar diledi.