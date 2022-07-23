Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Özdenören için taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye paylaşımı yaptı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, “Gül Yetiştiren Adam” Rasim Özdenören’in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum.”