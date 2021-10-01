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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Oğuzhan Asiltürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’e rahmet diledi.

Politika 01.10.2021, 11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Oğuzhan Asiltürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’e rahmet diledi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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