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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete aday çıkışı: "Bunun adı siyasi hokkabazlıktır, milleti kandırma gayretidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete aday çıkışı: "Bunun adı siyasi hokkabazlıktır, milleti kandırma gayretidir"

Politika 15.06.2022, 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete aday çıkışı: "Bunun adı siyasi hokkabazlıktır, milleti kandırma gayretidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete aday çıkışı: "Bunun adı siyasi hokkabazlıktır, milleti kandırma gayretidir"

- "Bizim ülkemizde muhalefet hiç seçim olsun istemez. Çünkü bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden sadece konforunu yaşayarak siyaset yapmaya alışmışlar."

- "Tarihi belli olan seçim için ortada adayları yok"

- "Bu süreçte seçimi kaçırmaz, ’sandığa gitmeyi de unutmazsak milletimizin huzuruna bir adayla çıkacağız’ diyorlar"

- "Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor. Bu nasıl aday ki millet ondan soğuyor. Bu nasıl aday ki güneşi görünce eriyen buz misali itibar ve zemin kaybediyor."

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