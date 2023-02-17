Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Miraç Kandili dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Politika 17.02.2023, 21:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Miraç Kandili dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.