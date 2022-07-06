Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli sporculara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19. Akdeniz Oyunları’nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları’nda 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“19. Akdeniz Oyunları’nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihî bir başarıya imza atan millî sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum.”