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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS sınavlarına girecek adaylara başarı dileği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter"dan LGS(Liselere Geçiş Sistemi) sınavına girecek adaylara başarı diledi.

Politika 04.06.2022, 21:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS sınavlarına girecek adaylara başarı dileği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter"dan LGS(Liselere Geçiş Sistemi) sınavına girecek adaylara başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda LGS sınavlarına girecek adaylara başarı diledi. Paylaşımında, “Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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