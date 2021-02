Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: “Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimiz ile ilgili ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimiz ile ilgili ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya, sende yüz var mı? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum, sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi’ne ve aynı zamanda Ordu ve Şanlıurfa İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, bugünkü il kongreleri ile birlikte 72 il kongresini tamamladıklarını, önümüzdeki hafta kalan illerin kongrelerini de yaparak 24 Şubat’ta gerçekleştirecekleri İstanbul İl Kongresi ile il kongrelerini tamamlayacaklarını bildirdi. Ardından ise tüm AK Parti kadroları olarak mart sonunda gerçekleştirecekleri 7. Olağan Büyük Kongre’ye yoğunlaşacakları mesajını paylaşan Erdoğan, “Her ne kadar korona virüs sebebiyle kongrelerimizi arzu ettiğimiz şekilde yapamasak da coşkumuzda, heyecanımızda hiçbir eksiklik yaşanmıyor. İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Kongrelerimizde bir kez daha gördüm ki, AK Parti Türkiye’nin en dinamik, en kuşatıcı, 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini en sağlam, en güçlü şekilde muhafaza eden siyasi parti olduğuna dikkat çeken Erdoğan, kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını tebessümle karşıladığını söyledi.

"Bay Kemal, Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu?"

AK Parti’de siyaset yapmak isteyen, AK Parti çatısı altında ülkeye hizmet etmek isteyenlerin sayısının giderek arttığını belirten Erdoğan, “Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Cumhur İttifakı da maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün güçleniyor. Gençlerimizin heyecanından, ak saçlılarımızın engin tecrübesinden ilham alarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yolda gözlerini kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu?” dedi.

"Terbiyesiz herif"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” açıklamalarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimiz ile ilgili ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya, sende yüz var mı? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum, sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara’da, Cudi’de, Tendürek’de Bestler Deresi’nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. Biz bu yolda ‘Ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim’ diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz. Bu yolda gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan pirifanilerimizin samimiyetiyle yürüyoruz. Bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesi’ne giden ürkek korkak bir adamsın. Gönüller yapmak, gönüller kazanmak gayesiyle çıktığımız bu kutlu yolda şehitlerimizden ilham alarak yürüyoruz ve bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz mezar. Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açan müstevilere inat vakarımızdan, onurumuzdan taviz vermedik, vermiyoruz. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürüyoruz” dedi.

"Bu yola kefenimizi giyerek çıktık"

“İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, “Bay Kemal, şu teröristlere bi terörist de be. Diyemez. Niye? Onlarla ortak. Diyemez ve demeyecek. Ama bak, biz gümbür gümbür üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. ‘PKK’nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum’ diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Masumların alçakça katledildiği 6-8 Ekim olaylarının faillerini yargıdan kaçırmak için Silivri önünde milletvekillerini ip gibi sıraya dizenler bize vicdandan söz edemez. Biz siyaseti başkaları gibi ülke ve millet düşmanlarını şirinlik için değil, can borcumuz olan aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsan bu uğurda özellikle yapıyor gerektiğinde kendi istikbalimizi ve canımızı ortaya koymaktan da çekinmiyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki, baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Her karışında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ’cu hainlere de, PKK’lı katillere de, DEAŞ’lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Bu yola tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktık. Bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle çıktık. Bugünlere de birilerinin ihsanıyla değil, DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden DHKP-C’sine kadar nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik. Ya sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C’lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Bunların da sana bütün her şeyini ortaya çıkararak önüne koyacağız merak etme. Manşetlerle çarpıştık. Devletin içine çöreklenmiş çetelerle çarpıştık. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına kadar nice provokasyona, 15 Temmuz gecesi tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuduk ama milletin emanetini yere düşürmedik. Milletimizin teveccühünü hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Terörün başını ezene bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi de etkisiz hale getirene dek operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum” ifadelerini kullandı.