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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Politika 19.11.2022, 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey’e Allah’tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.