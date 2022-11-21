Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e tebrik

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i arayarak, erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, telefonda görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı Tokayev’i tebrik ettiği belirtildi.

Tokayev’in tebrikleri ve iyi dilekleri için Erdoğan’a teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı daha önce imzalanan ikili anlaşmaların pratik uygulamasının önemine dikkat çekti" denildi.

Açıklamada, tarafların kardeş ülkelerin ortak çıkarlarına uygun yeni girişimleri hayata geçirmeye hazır olduklarının altını çizdiği kaydedildi.

Öte yandan Türk devletleri liderleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev telefonla arayarak Tokayev’i seçimleri kazanmasından dolayı ilk tebrik eden liderler arasında yer aldı.