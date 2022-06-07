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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" dedi.

Politika 07.06.2022, 17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Edebiyatı’nın usta sairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum."

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