Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan il başkanlarına "yarın seçim olacakmış gibi özenli, titiz çalışın" talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlarına yarın seçim olacakmış gibi titiz çalışmaları ve dar gelirli ailelere tek tek ulaşmaları talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partisinin il başkanları ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il başkanlarına "sahaya inin, her haneye ulaşın, tek tek gönül alın" talimatı verdiği öğrenildi. Özellikle küskünlere yoğunlaşılmasını isteyen Erdoğan’ın köylerdeki üye sayılarının iyi durumda olduğunu söylediği, büyükşehirlerde de bu başarının yakalanmasını istediği öğrenildi. Büyükşehirlerin üye sayısını arttırmak için sahada olun talimatı veren Erdoğan, il başkanlarından yarın seçim olacakmış gibi hızlı ve titiz çalışmalarını istedi. Erdoğan’ın ayrıca her il başkanının haftalık bir rapor hazırlamasını, partiden kaç üyenin ayrıldığı, yerine kaç üye kazandırıldığının raporlanmasını istediği öğrenildi. Bu raporlar üzerinden il başkanlarına performans puanı verileceğini söyleyen Erdoğan’ın ekonomik sıkıntı çeken ailelere özellikle ulaşılması talimatı vererek, illerde ne kadar dar gelirli varsa tek tek ziyaret edilmesini istediği öğrenildi. Erdoğan’ın bu ziyaretlerde önceliğin esnaf ve dar gelirliler olmasını istediği öğrenildi.