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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Giresun’daki sel felaketine ilişkin açıklama: “Çok ağır bir felaket. Milletimizin başı sağ olsun”

TUZLA’DA YENİ DENİZ SİSTEMLERİ TESLİM TÖRENİ’NDE KONUŞAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN DÜNYADA KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ TASARLAYIP ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİSİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ. GİRESUN’DA YAŞANAN SEL FELAKETİYLE İLGİLİ KONUŞAN ERDOĞAN, 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ SÖYLEYEREK, “BAKANLARIMIZ BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORLAR. BAKANLARIMIZIN BANA SÖYLEDİĞİ, 'BİZ BUNU YAŞAMADIK' DİYORLAR. O KADAR AĞIR BİR FELAKET. BÜTÜN AİLELERE SABIRLAR DİLİYORUZ. MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN” DEDİ.

Politika 23.08.2020, 16:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Giresun’daki sel felaketine ilişkin açıklama: “Çok ağır bir felaket. Milletimizin başı sağ olsun”

Tuzla’da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu ifade etti. Giresun’da yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Erdoğan, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Bakanlarımız bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Bakanlarımızın bana söylediği, ’Biz bunu yaşamadık’ diyorlar. O kadar ağır bir felaket. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Desan Tersanesi’nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni programında konuştu. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de katıldı.

“Türkiye savunma sanayisinde kararlı şekilde yoluna devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyerek, "Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Elde ettiğimiz her başarıyı bir sonraki adımın öncüsü olarak görüyoruz. Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye’yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hamdolsun milletimiz 7 yılı aşkın süredir her seferinde milli iradenin, demokrasinin, hukukun, istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları bozmuştur. Geçmişte aldıkları derslerle yetinmeyenlerin şimdi gözünü 2023’e diktiği anlaşılıyor. Milletimiz engin ferasetiyle 2023’te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir" dedi.

“İlk yüzde 7 şirketimiz var”

“Türkiye’nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. Dünyanın ilk 100 savunma sanayii üretim listesinde 7 şirketle bulunmamız bunları rahatsız ediyor. Bizi de gururlandırıyor, geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

"Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisiyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu belirterek, “Ayrıca envarterde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun olarak son teknolojiler eklenerek modernize edildi. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetleri’ne kazandırıyoruz” diye konuştu.

“5 yıl içinde çok daha büyük projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz”

Erdoğan konuşmasının devamında, “Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl sonunda test ve eğitim gemimiz Ufuk’u göreve alacağız. Önümüzdeki yıl Anadolu denizlerimizde olacak. Anadolu’yu inşa ettik, bir de artık 1 veya 2 belki daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Savunma sanayinde, takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır” dedi.

“Milletimizin başı sağ olsun”

Giresun’da yaşanan sel felaketiyle ilgili de konuşan Erdoğan, “İlk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var. Yaralılarımızın sayısı 12 civarında. Aramalar devam ediyor. Kurtarılanlar 150’ye yakın. Aynı zamanda Rize’de de sel felaketi var, benim ilçem de dahil. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar nasip etsin. Devlet olarak tahribatı, yıkımı hep birlikte aşarız. 3 bakanımızı bölgeye gönderdik, orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan yıkılan köprüler var, bir taraftan yıkılması gereken köprüler var. Bir an önce inşallah bu felaketi hemen ortadan kaldırıp halkımızı mutlu günlerine döndürelim. Ama Bakanlarımızın bana söylediği, ’Biz bunu yaşamadık’ diyorlar. O kadar ağır bir felaket. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tersanede incelemelerde bulundu.

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