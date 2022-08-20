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Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziantep’teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziantep’teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması
Politika 20.08.2022, 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziantep’teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması