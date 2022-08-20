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Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Gaziantep ve Mardin’de hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Politika 20.08.2022, 22:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda , “Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.