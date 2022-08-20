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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Gaziantep ve Mardin’de hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Politika 20.08.2022, 22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Gaziantep ve Mardin’de hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda , “Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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