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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fas Milli Takımı’na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında yarı finale yükselen Fas Milli Takımı’nı tebrik etti.
Politika 10.12.2022, 22:54 11.12.2022, 09:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselme başarısını elde eden Fas Milli Takımı’nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Dünya Kupası’nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı’nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum."