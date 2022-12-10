Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fas Milli Takımı’na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselme başarısını elde eden Fas Milli Takımı’nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dünya Kupası’nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı’nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum."