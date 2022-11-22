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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Evyap ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Ahmet Fikret Evyap’ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Politika 22.11.2022, 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Ahmet Fikret Evyap’ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ahmet Fikret Evyap’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.