Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında yeni konutları gezdi. Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu.

Elazığ’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle şehri havadan inceledikten sonra depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Erkaya Yırık ile birlikte yeni yapılan konutları gezerek inceledi. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu. Ziyaret sonrasında konutların bulunduğu bölgeden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışı yapılacak olan İpek Yolu Gençlik Merkezi’ne geçeceği belirtildi.