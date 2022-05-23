Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü’ne tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü’nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."