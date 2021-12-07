Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Duralı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi, ülkemizin felsefe-bilim hayatına büyük katkılar yapmış ilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Teoman Duralı’ya Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum”