Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykal ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.