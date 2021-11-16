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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul’da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesinin Ankara’daki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Politika 16.11.2021, 13:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul’da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesinin Ankara’daki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesinin Ankara’daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Erdoğan ailesi, Başak Cengiz’in anne ve babası ile görüştükten sonra Kuran’ı Kerim okundu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz’in fotoğraf albümünü de gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra Cengiz ailesinin evinden ayrıldı.