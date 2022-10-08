Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de katıldığı toplu açılış sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Toplu açılış ve miting için Balıkesir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye girişinde yöresel kıyafet giyen bir çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiçek verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ağırladığı Erdoğan’a şehirde tasarlanan projeler hakkında bilgiler verilirken, belediyede istişare toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Balıkesir Valiliğine geçti.