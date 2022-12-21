Son Dakika
Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: "Bakanımla bugün görüşmek suretiyle yarın inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: "Bakanımla bugün görüşmek suretiyle yarın inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız"
Politika 21.12.2022, 12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: "Bakanımla bugün görüşmek suretiyle yarın inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız"