Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan altılı masaya ‘Abdülhamid Han’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral hanım, sen kim, Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim. O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan. Ona laf atanlara haddini bildiremediler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu’nda düzenlenen ‘Bir Gençlik Şöleni’ne katıldı. Erdoğan, gençlere seslenerek, “Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada bizlerle birlikte olan 28 farklı bölgeden siyasi bölge gençlik teşkilatı temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere keyifli vakitler geçiren sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Bana sizler gibi yol arkadaşları, kalbi imanlı, zihni imanlı, ufku açık yol arkadaşları verdiği için rabbime milyonlarca kez şükrediyorum. Siz Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençliksiniz. Siz verileni, dayatılanı değil kendi tarih ve kültür hakikatini bulacak gençliksiniz. Siz, dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Siz çürümüşlüğün sinsi oyunları açacak gençliksiniz. Sizde bunu görüyorum, size inanıyorum. Karanlıkları yırtıp aşacak gençliksiniz. Siz kozaları örecek, uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek olan gençliksiniz. Siz esir kalmış kardeşlerinin, yardım eli olan mazlumların sevinci olacak gençliksiniz. Gençler, siz Medine’nin, Mekke’nin, Diyarbakır’ın, Bosna’nın semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençliksiniz” ifadelerini kullandı.

“Bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir”

Sultan Abdülhamid Han hakkında söyledikleri için altılı masaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Varsın birileri gezi olaylarını Abdülhamid Han’ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Burada altılı masanın etrafında buluşanlara tek tek Abdülhamid nezrinde yapılan bu ecdad, tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormak hakkımızdır. Gençlerimizin kimin kim olduğunu, hangi müşterekte etrafında buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz bu emperyalist ağızlılara, hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz. Gençler Sultan Abdülhamid’e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım. ‘33 yıl hasta, dev diye taktim edilen Osmanlı’yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid’e hakaret haddini aşmaktır. Haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral hanım, sen kim, Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim. O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan. Ona laf atanlara haddini bildiremediler. 33 yıl. Dile kolay. Bu millet ecdadına, hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum. Kardeşlerim, siz Mehmet Akif’in Asım’ı, Necip Fazıl’ın ideal gençliği, Nurettin Topçu’nun beklenen gençliği, Karakoç’un diriliş nezri özlemlerini hayata geçirecek gençliksiniz. Siz, bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençliksiniz.”

“2023’ün müjdesini sizin gözlerinden okuyorum”

2023’ün müjdesini gençliğin gözünde gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her birimizin kalbimizde, zihnimizde özel, eşsiz bir yeri var. Karşımdaki gençliği Allah için seviyorum. Sizin gibi bir gençliğe sahip olduğumuz içinde Allah’a hamd ediyorum. 2023’e hazır mıyız? Tüm arkadaşlarınıza bu akşamın coşkusunu iletmeye hazır mıyız? Ben 2023’ün müjdesini sizin gözlerinden okuyorum. Öyleyse Allah’ın izniyle 2023 ile beraber bu süreci devam ettireceğiz. Bu kararlığınız, bu devamlılığınız 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte yine aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Gençlerimizle aynı istikamete baktığımız, aynı yolda yürüdüğümüz, aynı heyecanı paylaştığımız birliğimize, beraberliğimize sahip çıktığımız sürece bize tereddüt, yeis ve üzün yok. Rabbimizin gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz müjdesi bize hakikati işaret ediyor. Gençlikte durmak, gerilemektir. Gençlikte gerilemek, yıkılmaktır. Gençlikte yıkılmak ölmekten beterdir. Yıkılmaktan, gerilemekten, durmaktan kaçınmanın yolu sürekli ileriye, hep yukarıya doğru tırmanmak ve zirveden gözünü ayırmamaktır. Zirveye giderken takip edeceğiniz yolu da ancak doğruyu ve yanlışı, iyiliği ve kötülüğü hakkı ve batılı en iyi şekliyle öğrenerek bulabilirsiniz. Ailenizde ruhunuzu, okulunuzda zihninizi, ilim irfan meclislerinde gönlünüzü, spor salonlarında bedeninizi doyuracaksınız ki bu donanımı kazanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve orada da aynı başarıyı göstermek”

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda ki Türkiye’nin başarısına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Boks şampiyonasında 5 altın, 2 bronz alarak dünya şampiyonu olduk. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle de görüştüm ve kutluyorum. Şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve orada da aynı başarıyı göstermek” dedi.

“Husumetlilerimizin yüreklerindeki korku, dağları aşacaktır”

Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerle gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah’a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl, tövbeyi geciktirme. Selama, duaya ve gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme. Bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl. Cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş. Sözünü dağıtma. İstişare et, tembel olma, acele etme. Şefkatli ve ikram sever ol. Başa gelene de sabret. Bu ilkeler rehberiniz hayat biçiminiz olduğu sürece sizi hedeflerinize ulaşmaktan alı koyacak hiçbir beşeri güç tanımıyoruz. Geleceğin tohumu olan bu gençlik boy verdikçe dostlarımızın yüzlerindeki tebessüm artarken, husumetlilerimizin yüreklerindeki korku, dağları aşacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bizim ölçümüz başkadır”

Kariyer arayışında bir gençlik profili öne çıktığına değinen Erdoğan, “Bugün öğleden itibaren görüşmeler yaptım. İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı ardından Nato Genel Sekreteri ile görüştüm. Dün İngiltere Başbakanı ile görüştüm. Hepsiyle görüştüğümüz konular malum. Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkilerimiz. Bugün dünyada kalbiyle, ruhuyla, gönlüyle yüreğiyle bağı kopartılmış dijital mecralara hapsedilmiş, sadece maddi unsurların yer aldığı kariyer arayışında bir gençlik profili öne çıkmaktadır. Bizim ölçümüz başkadır” dedi.

“Eldeki imkanlara değil karşımdaki gençlerimize güveniyordum”

15 Temmuz’da gençlerin meydanlara yürüdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz’da sokaklara çıkıp hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan emellerimiz vardı. Bu gençlerimizin ellerinde profesyonel silahlar, arkalarında emperyal güçler, önlerinde küresel baronlar yoktu. Bay Kemal tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi’ne sığınmıştı. Hatırlayın onları. Çünkü o günden bugüne 7 yıl geçti. 15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahları iman dolu kalpleri, cesaretle çarpan gözleriydi. Çağrı yaptık, meydanlara dedik ve gençler meydanlara yürüdü. Türkiye’nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği bu kazanım gençlerimizin işte bu onurlu duruşları ve elde ettikleri başarıları sayesindedir. Şimdi karşımda ben Teknofest gençliğini görüyorum. İnşallah o gençlikle 2023 seçimlerine yürüyoruz. Zeka, azim ve iman sizde. 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi milletimizle paylaştığımızda tek parti faşizmi artığı birileri bizi hayal görmekle itham etmişti. Ancak onlar biz bu hedefleri belirlerken eldeki imkanlara değil karşımdaki gençlerimize güveniyordum. Onlar bilmiyordu ki biz hedefleri birer birer hayata geçirirken gençlerimize daha büyük vizyonlar koymanın hedeflerindeydik” ifadelerini kullandı.

“Şimdi 2053 vizyonunu kazandırmak için seferber ediyoruz”

Türkiye için 70 yıl sonrasının hedeflerini konuştuklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü hedeflerimizin arifesindeyiz. Şimdi 2053 vizyonunu kazandırmak için seferber ediyoruz. İnşallah sizlerde daha sonraki nesiler için 2071 vizyonunun altyapısını kuracaksınız. Böylece Türkiye, inşallah dünyada ve uzayda söz sahibi ülkelerin ilk sıralarında yerini alarak girecektir. Birileri süresi, anlık, saatlik, günlük ve haftalık olan yalanlarla kendilerini avuturken biz 10,30 ve 70 yıl sonrasının Türkiye’sini konuşuyoruz. Bunu da kendi kendimize yapmıyoruz. Kendimiz çalıp, kendimiz oynamıyoruz. Tiyatro vari şovlarla kendimizi kandırmıyoruz. Tüm hedeflerimizi gençlerimizle belirliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Bizim bir derdimiz var. Bizim bir aşkımız var” diye konuştu.

“Hedeflerimizi hayata geçireceğiz”

Türkiye’yi kendi hedeflerine doğru yürüteceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu stadyum Adana’ya bizim eserimizdir. Biz, hizmet siyasetiyle yola çıktık ve unutmayın ‘Eşek ölür, kalır semeri, insan ölür kalır eseri’ biz bununla varız. Rabbimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. 2023’ten ülkemizi başarıyla çıkartma azmimiz var. Türkiye’yi vesayetin cenderesinden çıkarttığımız gibi Türkiye’yi geri kalmışlık zincirlerinden kurtardığımız gibi herkesin hak ve özgürlük özlemlerine kavuşturduğumuz gibi Türkiye’yi Cudi, Gabar, Besler Deresi’nde, Tendürek’te terör örgütlerinin tasarrufundan kurtardığımız gibi inşallah ülkemizi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz. İnşallah bundan sonraki hedeflerimizi de sizlerle birlikte hayata geçireceğiz.”

“Bizim gençliğimiz ‘Ayasofya ibadete açılacak’ sloganlarıyla geçti”

Eski Türkiye’yi gençlere anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerimizi geçmişten beri hem geçmişlerinden kopartmaya hem de karar ve yönetim mekanizmalarının dışında tutmaya çalışan bir zihniyet vardı. İnsanlarımızın inançlarını öğrenmeleri, diledikleri kılık ve kıyafetle bir yere girebilmeleri konusunda engeller vardı. Bizim gençliğimiz ‘Ayasofya ibadete açılacak’ sloganlarıyla geçti. Bugün Ayasofya, Fatih’in emanetine uygun şekilde açıldı. Bizim gençliğimiz ‘Başörtüsüne özgürlük’ sloganlarıyla geçti. Bugün genç kızlarımız okullarına, çalışan kadınlarımız işyerlerine başörtüleriyle girebilmektedir. Bizim gençliğimiz Kur’an ve dini bilgilerin öğretim yeri olan imam hatiplerin kapısına sinsice kilit vurulmasıyla geçti. Bugün ülkemizin her yerinde bu eğitim kurumlarımız faaliyetlilerini sürdürüyor. Eskiden 30 yaş seçilme için sınırdı. Önce bunu 25 yaşa indirdik. Daha sonra ne yaptık 18 yaşa indirdik. 18 yaş Türkiye’de seçme ve seçilme yaşıdır. Şimdi sizlerin parlamentoya girme hakkı var. Bunu biz sağladık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından Tuğçe Kandemir konser verdi. Ardından İbrahim Kalın ve Şafak Sezer türkü dinletisi sundu. Türkü dinletisinin ardından da Oğuzhan Koç konser verdi.