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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ajda Pekkan’a ‘geçmiş olsun’ telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 05.08.2022, 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Ajda Pekkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine şifa temennisinde bulundu.