Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasını temin için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinde enkaz kaldırma faaliyetlerine başladığını belirtti. Son ziyaretlerde binlerce iş makinasının harıl harıl şehirleri enkazdan temizlediğini hatırlatan Erdoğan,

“ Geçici barınma alanlarını önce çadır, ardından konteynerlerle ağırlıklı olarak dayadık, döşedik ve vatandaşlarımızı taşımaya başladık. Şehir merkezlerimizdeki ticaretin devamı için geçici ticari alanlarda yapıyoruz. Son tespitlere göre, deprem bölgesinde 392 bin 350 konut ve 75 bin köy evinden oluşan toplam 468 bin hane inşa etmeyi planlıyoruz. Eyy muhalefet biz dertliyiz. Bizim derdimiz var, biz not ediyoruz. Bütün bu işleri bitirmek için 1 yılımız var. Bu1 yıl içerisinde bunları tamamıyla inşa edeceğiz. Vatandaşlarımız köy evinde hem evine yerleşecek yanında ahırı olacak buralarda da bir taraftan işini gücünü İnşallah yürütecek. Hatay’da 145 bin 650 konut, 15 bin 224 köy evi, Kahramanmaraş’ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy evi, Malatya’da 62 bin konut, 16 bin 714 köy evi, Adıyaman’da 43 bin 400 konut, 11 bin 400 köy evi, Gaziantep’te 30 bin 150 konut, 8 bin 162 köy evi, Osmaniye’de 11 bin 600 konut, bin 598 köy evi, Diyarbakır’da 6 bin konut, 634 köy evi, Elazığ’da 4 bin 500 konut, 588 köy evi, Şanlıurfa’da 3 bin konut, 700 köy evi, Adana’da bin 800 konut, 293 köy evi, Kilis’te bin 250 konut, bin 681 köy evi inşa edeceğiz. Etüt çalışmaları biten yerlerde hemen yerleşim yerleri inşasına geçmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Mart ayının ilk günleri itibariyle 21 bin 244 konut için kazmayı vurmuş olacaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“ Önümüzdeki 3 ay içerisinde bu rakımı 244 bin konuta ve 75 bin köy evine çıkartacağız. Hasar tespiti çalışmaları bittiğinde bu rakamlar daha yükselebilecektir. Geçmişte çok afette Van, Elazığ, İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde, çukur eylemlerinde il ve ilçelerimizde bunu yaptık. Biz yaparız. Biz laf üretmeyiz. İş üretiriz. Bunu da yaptıklarımızla ispat ettik. Her seferinde başaramazsınız dediler ama vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Benim vatandaşlarım buralarda oturuyoruz. Vatandaşlarımızın inançlarını asla boşa çıkarmadık. Şimdide Allah’ın izniyle sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle 6 Şubat depremlerinin izlerini kısa sürede İnşallah sileceğiz. Deprem bölgesinin oradaki vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde ayağa kaldıracağız. İnşa ve ihya faaliyetlerinin önceliği bölgedeki vatandaşlarımızla ve bil hassa gençlerimize vereceğiz. Bunun için önce yeni yerleşim alanlardaki belirlediğimiz mikro bölgeleme, jeolojik etüt, zemin etütü gibi çalışmalar yapıyoruz. Yeni yerleşim yerlerini zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda, 3 oda 1 salon evlerle kuruyoruz. Artık hiçbir şekilde yatay ve bölgenin kültürel uygun, özgün mimariden taviz vermeyeceğiz. Yıkılan yerlerin zeminleri sıkıntılıysa, fay hattındaysa oralarda asla yapılaşma olmayacak. Zemine uygun yerlerdeyse sadece düşük yoğunluklu az katlı sağlam binalar inşa edilecek. Yeni yerleşim yerlerimizi alt yapısıyla, sağlık yapısıyla, okuluyla, camisiyle spor alanlarıyla eksiksiz yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Tarihi ve kültürel varlıkların korunmasıyla ilgilide ayrı bir çalışma yürütüyoruz.”

Yeni konutlar bitene kadar isteyen vatandaşların çadır ve konteyner kentlerde isteyenlerde misafirhane ve yurtlarda barınabileceğini, isteyenlerin 3 ila 5 bin arasında kira yardımı alabileceğini hatırlatan Erdoğan, “Bölgede kurduğumuz 356 bin çadırda 1,4 milyon, faaliyete geçirdiğimiz konteyner kentlerde ise 34 bin vatandaşımız barınıyor. Dağıttığımız battaniye sayısı 3,8 milyonu, yatak 350 bini, ısıtıcı sayısı yarım milyonu buldu. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla günde 2.5 milyon kişiye sıcak yemek veriliyor. Ayrıca ekmek su, kuru gıda dağıtımı yapılıyor. Amacımız 100 bin hatta gerekiyorsa 200 bin konteyner kurarak insanlarımızı daha iyi şartlara kavuşturmaktır” şeklinde konuştu.

Vatandaşların talebi üzerine 811 bin vatandaşımın kara, hava, demiryoluyla, ya da kendi araçlarının masraflarını karşılayacak başka şehirlere tahliye edildiğinin bilgisini veren Erdoğan, “Bugüne kadar 3.3 milyon kişinin bölge dışına çıktığı 800 bin kişinin köylerine gittiği belirlendi. Afet bölgesinde kalanlar valiliklerimize ve kaymakamlıklarımıza başvuran 1.6 milyon yakın vatandaşımıza barınma imkanı sağladık. Dost ve kardeş ülkelerden gelen yardımları da bölgedeki depolara koyarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçlarını da göz ardı etmiyoruz. Psikososyal destek vasıtasıyla depremzedelerimizin acıları paylaşılıyor. Depremden etkilenen 1 milyona yakın vatandaşımıza 10’a bin TL ödemeler yaptık. Hak sahipleri için taşınma yardımı olarak 15 bin TL ödenmesine de başlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL ödüyoruz. İlk ve ortaderece okullarımızın açılışlarını illerin şartlarına göre ayrı ayrı belirlenecek tarihlere kadar erteledik. Diğer illere naklini talep eden öğrencilere kolaylık gösteriyor, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde de eğitim öğretim sağlıyoruz. Her birinin inşasını büyük mücadelelerle gerçekleştirdiğimiz şehir hastanelerimiz okulların önemli bir kısmı, üniversitelerimiz yurtlarımız spor salonlarımız bu felakette depremzedelerimizin en önemli sığınma yerleri afet yönetiminde lojistik merkezi oldu. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürümesi için bölgedeki ve yakın çevresindeki hastaneleri pek çok geçici sağlık merkezi ile tahkim ettik. Güvenlik konusunda ilk günlerdeki istisnai birkaç hadise dışında kayda değer herhangi bir sıkıntı yaşanmadı” dedi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın vergiden, sigorta, banka borcundan, kredi ödemesine kadar bir çok yükümlüğünü ertelendiğini vurgulayan Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Bölgeye özel destekleri yanında depremin ülke ekonomisini azaltacak ilave kaynakları devreye soktuk. Sadece kamu bankalarının bölgeye destekleri 80 milyar lirayı buldu. Çiftçilerimizin dağılan destek ödemelerini de hızla ve nakdi olarak yapıyor, hayvan kayıplarını telafi ediyoruz. İŞKUR vasıtasıyla 6 bin vatandaşımızın toplum yararına çalışma projesi kapsamında istihdama başladık. Esnaflarımızın orta boy işletmelerimizi istihdama büyük katkıda bulunan fabrikalarımızı hızla ekonomimize kazandırmak için gereken tüm araçları devreye alıyoruz.”

“Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasını temin için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz”

Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasını temin için Afet Yeniden İmar Fonu kuracaklarını vurgulayan Erdoğan, “Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır. Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı binaların 6 Şubat itibariyle geçmişe dönük tüm elektrik ve doğalgaz borçlarını siliyoruz. Depremin en yıkıcı bölgeleri olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya illerinin tamamıyla, Gaziantep, İshaliye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğalgaz faturalarındaki tanzim ve tahsilini 3 ay süreyle erteliyoruz. Adıyaman vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren sarmalık kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimizin satışındaki yüzde 55 ÖTV vergisini yarı yarıya indiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ihtiyaca göre bu destekleri, tedbirleri, daha da çoğaltarak depremzedelerin yaralarını sarmaya, bölgenin ihyasını sağlamaya kararlıyız” şeklinde konuştu.