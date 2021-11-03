Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 Kasım paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AK Parti, iktidarının 19. yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 3 Kasım’ın yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Millete Hizmet Yolunda’ etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“3 Kasım 2002’den beri yaptığımız gibi, Millete Hizmet Yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.”