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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 Kasım paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Politika 03.11.2021, 22:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
AK Parti, iktidarının 19. yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 3 Kasım’ın yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Millete Hizmet Yolunda’ etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“3 Kasım 2002’den beri yaptığımız gibi, Millete Hizmet Yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.”