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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı"
Politika 31.12.2021, 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı"