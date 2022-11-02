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Cumhurbaşkanı Erdoğan:“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan:“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.”

Politika 02.11.2022, 12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan:“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.”

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