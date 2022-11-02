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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye merhum Menderes’ten itibaren başrolünü CHP’nin oynadığı bu kirli senaryoları pek çok kez görmüş, tecrübe etmiştir. Ülkemize telafisi mümkün olmayan ağır bedeller ödeten, tüm darbelerin kargaşa ve kaos ortamının hazırla
Cumhurbaşkanı Erdoğan:“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan:“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.”
Politika 02.11.2022, 12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.”