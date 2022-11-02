Cumhurbaşkanı Erdoğan:“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.”