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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli

Çorum’da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Politika 13.08.2022, 19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli

Çorum’da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Parti ziyaretinin dışarı çıkan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin Hakk’a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Nevşehir’e gitti.

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