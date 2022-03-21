Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaşımında, "Yola çıktın korkusuzca, omzunda demirden yük, haykırdın tüm cihana, çünkü dünya beşten büyük" Şanlıurfa’dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sürpriz" ifadelerine yer verdi.

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