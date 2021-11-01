Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu!

22 Nisan 2019'da Çubuk'taki şehit cenazesinde Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırının görüntüleri, geçtiğimiz hafta AK Parti Grubu toplantısında yayınlandı.

Bu videonun yayınlanmasının ardından CHP'de genel başkanlık yapmış olan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hakkında suç duyurusunda bulunmak için bugün adliyeye gitti. Hikmet Çetin Azerbaycan'da olduğu için adliyeye gelmezken, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'e Çağlayan Adliyesinde Avukat Turgut Kazan eşlik etti.

ADLİYE ÇIKIŞINDA KONUŞTULAR

Adliye çıkışında konuşan Karayalçın, "Sayın Erdoğan'ın grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapılan saldırıyla ilgili olarak göstermiş olduğu video ve yaptığı konuşma tepkiye neden oldu. Açıklamasının savcılık tarafından ciddi bir şekilde değerlendirilmesini içtenlikle umuyorum" dedi.

Avukat Turgut Kazan ve Altan Öymen de Karayalçın'dan sonra suç duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.