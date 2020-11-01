Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
SAMSUN’DA AK PARTİ İL KONGRESİ’NE VE SAMSUN-SİVAS DEMİRYOLU HATTI AÇILIŞINA KATILAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A SON DURAĞI OLAN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYARETİNDE VATANDAŞLAR YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU.
Samsun’da AK Parti İl Kongresi’ne ve Samsun-Sivas Demiryolu Hattı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son durağı olan Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun programı, AK Parti Samsun İl Kongresi ve Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni ile başladı. Kongre ve törenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’den şehir hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından belediye binasından ayrıldığı esnada çevrede toplanan kalabalığı gören Erdoğan, önce kalabalığı selamladı. Selamlamanın ardından kısa bir süre yürüyen Erdoğan, vatandaşların yanından geçerek onlara el salladı.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından makam aracına binerek, havalimanına gitti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Gaziantep FK
|7
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Malatyaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|7
|13
|3. Southampton
|7
|13
|4. Wolverhampton
|7
|13
|5. Chelsea
|7
|12
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. Leicester City
|6
|12
|8. Tottenham
|6
|11
|9. Man City
|6
|11
|10. Newcastle
|7
|11
|11. Leeds United
|6
|10
|12. Crystal Palace
|7
|10
|13. Arsenal
|6
|9
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Deportivo Alaves
|8
|8
|14. Eibar
|8
|8
|15. Sevilla
|6
|7
|16. Valencia
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3