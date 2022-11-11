Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan’da "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Özbekistan’da Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi. Erdoğan, "Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden müşterek gayretlerimizle geleceğimize canı gönülden inanıyorum" dedi.

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları (TDT) 9’uncu Zirvesi çerçevesinde Türk Dünyası Ali Nişanı takdim töreni düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan’ın eski Devlet Başkanı ve Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’a Türk Dünyası Ali Nişanı takdim edildi.

Erdoğan’a nişanı takdim eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yaptığı konuşmada, "Türk Devletleri Teşkilatı’nda önemli rolünüz oldu. Türk devletlerinin stratejik iş birliğine, Türk halklarının iş birliğine, Türk devletlerinin faaliyetlerine önemli katkılarınız oldu. Bu katkılarınız ve gayretleriniz nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı olarak size ‘Türk Dünyası Ali Nişanı’nı tevcih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı teşekkür konuşmasında Türk Dünyası Ali Nişanı’nın şahsına takdim edilmesinden büyük onur duyduğunu belirterek, “Ortak kültürümüzün ve tarihimizin kadim şehri Semerkant’ta bu ödülü almak şahsıma ayrıca bir iftihar vesilesi olmuştur” dedi. Türk dünyasının bugün düne göre daha güçlü olduğunu kaydeden Erdoğan, “Mayasını gönül birlikteliğinin oluşturduğu aile meclisimiz ayakları yere sağlam basan ve geleceği doğru emin adımlarla ilerleyen bir uluslararası teşkilat haline dönüşmüştür” ifadesini kullandı. Ekonomiden sağlığa, spordan kültüre, siyasetten ticarete vatandaşların hayatına dokunan tüm alanlarda entegrasyon için sarsılmaz bir iradeye sahip olduklarına vurgu yapan Erdoğan, teşkilatın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ettiğini söyledi.

Ortak çaba ve özverinin ürünü olan teşkilatın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür eden Erdoğan, “Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden müşterek gayretlerimizle geleceğimize canı gönülden inanıyorum” dedi.

Karabağ’da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi şu anda alt yapı ve üst yapısıyla en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev’in mücadele sırasındaki başarılarına dikkat çeken Erdoğan, “Şu an itibarıyla oradaki törenlere de katılmak suretiyle neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu ve bunları yerinde görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı bizlere bir gurur meselesidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’da fiziki alt yapı ve üst yapıda ciddi bir değişim gördüğünü belirterek, “Bunlar bizim için bir iftihar meselesidir” dedi.

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve genç bir lider olarak Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un da aynı başarıyı sürdüreceğine inancını dile getirdi.

“Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler hala aynı şeyi yapıyorlar”

TDT gözlemci üyesi olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, “Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyorum. Çünkü bu mücadeleyi vermek herkesin karı değil. Bunları hep yaşadık ve yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Onu da burada aynı şekilde seslendiriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Nişanı’nın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu aktararak, Türk halkları ve devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve TDT’nin uluslararası itibarının daha da artırılmasına yönelik gayretleri artırarak sürdürme konusunda kararlı olduklarını söyledi.