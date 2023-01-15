Cumhurbaşkanı Erdoğan’a genç kızdan 21 yıllık fotoğraf sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2002 yılında fotoğraf çektiren genç kız Muğla Gençlik Buluşması’nda sürpriz yaptı. 21 yıl önceki fotoğrafını gösteren üniversite öğrencisi Gülşen Taşoğlu, "Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var” dedi. Erdoğan ise “Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’daki toplu açılış töreninin ardından Fethiye ilçesinde gençler ile buluştu. Gençlik buluşmasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rusya-Ukrayna olayında Türkiye’nin konumunu gördünüz. Karadeniz tahıl koridorunda sorunu, problemi çözen hangi ülke oldu? Türkiye. Ama işimiz bitmedi. Herkes Rusya’ya saldırırken, biz Rusya’ya saldırmadık. Tam aksine Sayın Putin ile olan ilişkilerimizi daha önce nasılsa yine aynı şekilde koruduk. Hatta şöyle güzel bir teklif yaptı. Dedi ki, ben tahılı bila bedel göndereyim. Biz de dedik ki, ‘Senin bila bedel göndereceğin tahılı biz de fabrikalarımızda una çeviririz ve senin de arzu ettiğin gibi fakir Afrika ülkelerine göndeririz. Hedefimiz fakir Afrika ülkelerine bu buğdayı una çevirip göndermek. Çünkü yüzde 44 Avrupa’ya gitmiş bugüne kadar Afrika’ya yüzde 14 gibi bir oranda gönderilmiş. Şimdi biz bunu dengeleyip, o fakir fukara, garip gruba Afrika ülkelerine de inşallah göndererek onların beklentilerine en güzel cevabı biz vermiş olacağız” dedi.

“2023 seçimlerinde biz gençlere güveniyoruz”

2023 seçimlerine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki en büyük sınav 2023 seçimleri. Sizler seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Millet olarak bu seçimlerde sadece adaylar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Vereceğimiz oy ile eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız. Ya Türkiye yüzyılı vizyonumuzla güzel, mutlu ve müreffeh yarınlara yelken açacağız, ya da krizin kavganın belirsizliğin, siyasi istikrarsızlığın eksik olmadığı eski Türkiye iklimine yeniden döneceğiz. Masacıların nasıl bir Türkiye vadettiğin sizler görüyorsunuz. Bu konuda en çok siz gençlere güveniyoruz” dedi.

21 yıllık fotoğraf sürprizi

2023 yılının ilk gençlik buluşmasını Antalya’da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada kendisine sanatçı Cengiz Kurtoğlu sürprizi yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Muğla’da ise Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisi Gülşen Taşoğlu, 21 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafı ile sürpriz yaptı. Gülşen Taşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanım benim sizinle güzel bir anım var onu paylaşmak istiyorum. Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘”Nerede oldu bu” sorusuna Taşoüğlu, “İzmir Evka-4 Spor Kompleksi açılışı” cevabı üzerine, “Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor” dedi.

“Bilgisayarı hala saklıyorum”

O gün tek isteğinin fotoğraf çektirmek ve annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu belirten Gülşen Taşaoğlu, “Ben bir gün öncesinden anneme bir mektup yazdırmıştım. Size verebilmek için. O gün hem fotoğraf çektirip, hem de mektubu size ulatırdım ben. Mektubun içeriğinde de sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim. Aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar geldi. Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisiyim. O bilgisayar hala duruyor ve klavyesini her şeyini saklıyorum” dedi.