Cumhurbaşkanı Erdoğan’a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için geldiği Balıkesir’de coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı. Cengiz Topel Caddesi’nden şehre giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Yol boyunca vatandaşları selamlayan Erdoğan’ı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı karşıladı. Binlerce vatandaş otobüsün önüne geçince kısa süreli izdiham yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, otobüsün içinden kısaca hitap ederek herkesi miting alanına çağırdı ve sandıkların 8 ay sonra Balıkesir’de patlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Kuvayi Milliye Meydanı’na hareket etti.