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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna’daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. Zirve önemli bir kilometre taşı olacak. NATO’ya önümüzdeki dönemde yön verecek konsept kabul edilecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.
Politika 28.06.2022, 11:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.