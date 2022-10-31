Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Zararlı alışkanlıkların pençesinde kıvranan; içki, kumar, fuhuş, uyuşturucu girdabında sürüklenen gençlerimizin acısı da bizim acımızdır. Elinden tutamadığımız, imdadına koşamadığımız, yanında olamadığımız, İslam’ın kurtuluş mesajl

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Zararlı alışkanlıkların pençesinde kıvranan; içki, kumar, fuhuş, uyuşturucu girdabında sürüklenen gençlerimizin acısı da bizim acımızdır. Elinden tutamadığımız, imdadına koşamadığımız, yanında olamadığımız, İslam’ın kurtuluş mesajlarını doğru bir şekilde ulaştıramadığımız her bir gencimizin vebali hepimizin üzerindedir.”