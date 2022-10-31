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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Zararlı alışkanlıkların pençesinde kıvranan; içki, kumar, fuhuş, uyuşturucu girdabında sürüklenen gençlerimizin acısı da bizim acımızdır. Elinden tutamadığımız, imdadına koşamadığımız, yanında olamadığımız, İslam’ın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Politika 31.10.2022, 15:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.