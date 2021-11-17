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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 artı 1 konusunda değişiklik) Parlamento değişiklikle ilgili bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi görürüz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 artı 1 konusunda değişiklik) Parlamento değişiklikle ilgili bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi görürüz."
Politika 17.11.2021, 13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 artı 1 konusunda değişiklik) Parlamento değişiklikle ilgili bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi görürüz."