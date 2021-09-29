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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için gittiği Soçi’den döndü.

Politika 29.09.2021, 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için gittiği Soçi’den döndü.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere günü birlik çalışma ziyareti kapsamında Soçi’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü. Erdoğan’ı havaalanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

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