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Savunma Sanayii Başkanı Demir: “İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi’nden, 2011 Avrupa Borç Krizi’nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi kışkırtmasını, hain darbe girişimini ve önümüze çıkartılan nice engelleri birer birer aşıp yolumuza güçle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan’la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Bundan daha açık, daha net rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan’la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Bundan daha açık, daha net rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın."
Politika 17.06.2022, 14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan’la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Bundan daha açık, daha net rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın."