Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Politika 28.11.2022, 11:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı’nda açıklamalarda bulundu.